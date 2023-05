Speciale infrastrutture: Ferrante (FI), a Rfi la gara per realizzazione collegamento ferroviario Brindisi-Aeroporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A conferma di quanto annunciato in occasione della mia visita a Brindisi, Rete Ferroviaria Italiana ha aggiudicato la gara per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario tra la città salentina e l'Aeroporto". Lo dichiara in una nota Tullio Ferrante, sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti e Responsabile adesioni di Forza Italia. "Entro il prossimo mese di giugno sarà consegnata la progettazione esecutiva. L'attivazione del nuovo collegamento ferroviario è prevista entro il 2026. Il progetto, che consentirà di migliorare l'accessibilità all'aeroporto di Brindisi è di importanza considerevole per il territorio, a testimonianza del fatto che il Governo vede lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno come la chiave per il rilancio dell'intero sistema Italia", ha concluso. (Rin)