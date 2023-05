Sardegna: collaborazione possibile fra Comune di Muravera e Centro commerciale naturale Costa Rei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dialogo, collaborazione, ascolto. Sono le parole d'ordine dell'amministrazione comunale di Muravera che saluta con favore i primi passi del nuovo Centro commerciale naturale di Costa Rei presentato nei giorni scorsi per iniziativa di dodici imprenditori che operano nella borgata turistica di Muravera. “Un'iniziativa interessante – ha commentato il sindaco, Salvatore Piu – Siamo disponibili ad avviare un dialogo e soprattutto ad ascoltare le idee che ci verranno sottoposto e a dare il nostro eventuale supporto. Non è un mistero che i problemi di Costa Rei siano tanti a partire dalla gestione rifiuti, resa difficoltosa dall'invasione dei villeggianti del fine settimana. Eppure abbiamo proprio a Costa Rei un'isola ecologica aperta anche la domenica. Una possibile collaborazione in tal senso, con l'apporto di cittadini e operatori turistici e commerciali sarebbe fondamentale per il rilancio di Costa Rei”. Il primo cittadino muraverese ha posto l'accento anche sull'abusivismo edilizio: “La polizia locale è letteralmente inondata di segnalazioni di lavori dei quali non c'è traccia di richieste di autorizzazioni in Comune – ha commentato Piu – Anche questo è un tema sul quale avviare un dialogo e una collaborazione. Senza l'apporto dei cittadini e di chi opera a Costa Rei, il Comune può fare poco”. (segue) (Rsc)