Sardegna: collaborazione possibile fra Comune di Muravera e Centro commerciale naturale Costa Rei (2)

- Nei prossimi giorni Amministrazione comunale e Centro commerciale naturale si incontreranno per confrontarsi su idee e progetti. Intanto le richieste di partecipare alla nuova entità crescono di giorni in giorno e si punta ad arrivare a 50 soci: “Stiamo muovendo i primi passi – ha spiegato Renato Orgiana, presidente del Centro commerciale naturale di Costa Rei – per questa stagione ormai imminente puntiamo con le nostre forze a piccoli interventi per migliorare il decoro di quella che è una delle località più importanti del sud-est della Sardegna. In prospettiva puntiamo sul rendere viva Costa Rei per lo meno da aprile a novembre, con l'organizzazione di eventi sportivi ed enogastronomici, puntiamo a partecipare alle fiere turistiche. Pensiamo anche a un manager esterno per gestire tutto al meglio. I rifiuti? Intendiamo puntare sulla comunicazione per far si che chi scegli Costa Rei per le proprie vacanze conosca e rispetti le regole del conferimento. Fondamentale sarà la collaborazione stretta col Comune”. Una collaborazione che potrà nascere dalle interlocuzioni fra l'Amministrazione Comunale e i soci della nuovo Centro commerciale naturale, la prima delle quali è in programma la prossima settimana. (Rsc)