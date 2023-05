Algeria: parlamento arabo, condanniamo risoluzione Ue contro libertà di espressione nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risoluzione emessa dal Parlamento europeo relativa alla libertà di espressione in Algeria rappresenta una “flagrante e inaccettabile ingerenza” negli affari interni del Paese nordafricano. Lo ha affermato il Parlamento arabo, organo legislativo della Lega araba, con riferimento alla risoluzione adottata ieri, con cui l’Unione europea ha esortato le autorità algerine a liberare “immediatamente e senza condizioni” il giornalista Ihsane El Kadi, arrestato senza un mandato nel dicembre 2022, e tutti gli altri individui detenuti per motivi di opinione, oltre a rispettare le libertà fondamentali nel Paese. Da parte sua, il Parlamento arabo ha mostrato il proprio rifiuto e indignazione per la risoluzione, ritenuta essere parte di una serie di dichiarazioni simili rilasciate dall’istituzione europea sul rispetto dei diritti umani nei Paesi arabi. Per il Parlamento arabo, la risoluzione contiene informazioni false e fuorvianti “non basate su alcun fatto o prova oggettiva". Inoltre, la risoluzione ha un linguaggio “inaccettabile” e un tono “imperativo”, il che costituisce una flagrante violazione dei principi delle Nazioni Unite nonché di tutte le convenzioni e leggi internazionali che confermano il principio di non ingerenza negli affari interni degli Stati. (segue) (Ala)