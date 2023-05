Algeria: parlamento arabo, condanniamo risoluzione Ue contro libertà di espressione nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pertanto, il Parlamento arabo ha rinnovato la richiesta all’omologo europeo di porsi semplicemente come guardiano dei Paesi arabi e non politicizzare le questioni relative ai diritti umani, usandole come pretesto per intervenire negli affari interni degli Stati. Secondo il Parlamento arabo, l’Ue avrebbe dovuto rispettare le regole e convenzioni diplomatiche parlamentari, e comunicare direttamente con il Parlamento algerino per chiarire i fatti da fonti attendibili, piuttosto che affidarsi a fonti dubbie e infondate, considerato che esiste già un canale di comunicazione diretto tra le due parti, vale a dire la commissione parlamentare mista tra l'Algeria e l'Unione europea. Infine, il Parlamento arabo ha invitato l'Algeria e gli altri Paesi arabi a non farsi influenzare da campagne mediatiche ostili volte a creare confusione e a minare la sovranità nazionale ed ha espresso il suo incrollabile sostegno al Paese nordafricano nella ricerca di sicurezza e la stabilità, e nel rafforzamento delle basi dello stato di diritto e della democrazia. (Ala)