Usa: vice segretaria di Stato Wendy Sherman lascerà il suo incarico il 30 giugno

- La vice segretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, si sta preparando ad annunciare le sue dimissioni dall’incarico. In una lettera inviata ai dipendenti del dipartimento guidato da Antony Blinken, la diplomatica statunitense ha scritto che lascerà il suo incarico il prossimo 30 giugno. La Sherman, 73 anni, ha iniziato la sua carriera nel dipartimento di Stato Usa più di 30 anni fa, ed è stata la prima donna ad essere nominata vice segretaria del dipartimento. È stata anche la prima donna a servire come sottosegretaria agli Affari politici, durante l’amministrazione di Barack Obama. (Was)