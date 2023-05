G7: il summit di Hiroshima invierà un messaggio forte alla Cina, Taiwan non sarà la prossima Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan non sarà la prossima Ucraina. È questo il “forte messaggio” che il Giappone vuole inviare a tutto il mondo, e in particolare alla Cina, al termine del summit del G7 in programma a Hiroshima dal 19 al 21 maggio prossimi. Secondo quanto appreso da fonti diplomatiche, la presidenza di turno giapponese proporrà non a caso un’agenda dei lavori con al centro la guerra in Ucraina e la situazione nell’Indo-Pacifico, ritenendo che le due questioni siano strettamente correlate e che il vertice debba concludersi con un rinnovato impegno alla protezione di un ordine internazionale basato sullo stato di diritto. La dichiarazione finale dei leader del G7 dovrebbe dunque contenere “la ferma opposizione” a qualunque tentativo di modificare lo status quo “con la forza, con la coercizione economica o con la minaccia delle armi nucleari”. Nello Stretto di Taiwan, osservano le fonti giapponesi, la Cina ha già in qualche modo modificato lo status quo a partire dalla scorsa estate, quando i suoi aerei militari e le sue navi hanno più volte varcato la linea mediana in risposta alla visita a Taipei dell’allora presidente della Camera dei rappresentanti statunitensi, Nancy Pelosi. (segue) (Res)