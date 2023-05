G7: il summit di Hiroshima invierà un messaggio forte alla Cina, Taiwan non sarà la prossima Ucraina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Strettamente correlato è il tema del disarmo nucleare, al quale il primo ministro Fumio Kishida vorrebbe dedicare un’intera sessione: il capo del governo giapponese è originario di Hiroshima e la scelta stessa della città devastata dall’atomica nel 1945 come sede del vertice G7 è significativa. L’idea del Giappone è di promuovere “un approccio pratico, basato sulla realtà dei fatti, con un’approfondita discussione sugli strumenti a disposizione” per ridurre o eliminare gli arsenali nucleari: senza la piena partecipazione delle potenze atomiche, infatti, “i trattati non hanno alcun senso”. L’altra grande priorità del G7 giapponese sarà il Sud globale. I leader delle sette economie più avanzate al mondo saranno chiamati a dimostrare una reale volontà di rispondere alle preoccupazioni dei Paesi in via di sviluppo, di ascoltare la loro voce, anche in un contesto internazionale complicato quale quello odierno. Le sfide non mancano: dalla sicurezza alimentare, aggravata dalla guerra in Ucraina, alla salute pubblica nell’era post-pandemica, passando per il clima, l’energia, lo sviluppo, le questioni di genere e la digitalizzazione. (segue) (Res)