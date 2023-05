G7: il summit di Hiroshima invierà un messaggio forte alla Cina, Taiwan non sarà la prossima Ucraina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto all’Italia, non è chiaro se nel corso dei lavori verrà sollevata la questione dell’adesione di Roma alla Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri), in scadenza nel marzo del 2024. L’intesa, che verrebbe rinnovata in automatico in assenza di ritiro di una delle due parti con almeno tre mesi di preavviso, fu firmata nel 2019 dall’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte in occasione della visita a Roma del leader cinese Xi Jinping. Quel che è certo è che l’attuale presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, avrà un incontro bilaterale con Kishida. Oltre che di Ucraina e Indo-Pacifico, si parlerà dello sviluppo delle relazioni bilaterali dopo la visita del premier giapponese a Roma dello scorso gennaio. Le parti stanno cercando di finalizzare un accordo sulle coproduzioni cinematografiche, dopo l’intesa di principio raggiunta in occasione del precedente incontro tra i due leader, ma discuteranno anche delle prospettive “molto positive” di cooperazione in materia di difesa aperte dall’accordo dello scorso dicembre tra Italia, Giappone e Regno Unito per lo sviluppo del nuovo aereo da combattimento Tempest. (Res)