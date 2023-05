Cina: restrizioni esportazioni Usa, Oppo chiude filiale progettazione microchip Zeku (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esistenza di un'intesa informale tra i tre Paesi per imporre restrizioni comuni alle esportazioni tecnologiche verso la Cina è stata confermata il primo febbraio dal vice segretario del Commercio Usa, Don Graves, così come da alcuni funzionari giapponesi in condizioni d'anonimato. Secondo quanto riferito dall'emittente statunitense "Bloomberg", l'accordo sarebbe stato sottoscritto nel corso di una serie di colloqui tenuti alla fine di gennaio a Washington, cui hanno partecipato anche i rappresentanti dell'azienda olandese Asml e delle giapponesi Nikon e Tokyo Electron. Il governo del Giappone inizierà ad imporre vincoli alle esportazioni 23 tipologie di macchinari a partire dal prossimo luglio. Le restrizioni interesseranno fino a sei diverse categorie di macchinari, inclusi quelli per la deposizione chimica, la litografia e la fotoincisione. "Come nazione tecnologica, assolviamo al nostro dovere di contribuire alla pace e alla stabilità internazionale", ha affermato il ministero del Commercio in una nota, che evita di menzionare apertamente la Cina. (segue) (Cip)