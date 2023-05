Cina: restrizioni esportazioni Usa, Oppo chiude filiale progettazione microchip Zeku (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il dicastero, l'obiettivo delle restrizioni è di "arginare il progresso tecnologico destinato ad applicazioni militari". Pechino ha reagito all'iniziativa interpellando l'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), chiedendo ai tre Paesi di chiarire la natura dell'accordo informale. "Se esistesse un accordo (per limitare le esportazioni di tali tecnologie in Cina), gli esponenti dell'Omc dovrebbero esserne informati e la questione dovrebbe essere discussa dall'Organizzazione", ha fatto sapere il governo cinese tramite un suo rappresentante, aggiungendo che un'iniziativa in tal senso minerebbe l'autorità e l'efficacia delle norme sancite dall'Omc. (Cip)