Russia: ministero Difesa, elicottero Mi-28 precipitato in Crimea, entrambi i piloti morti

- Un elicottero Mi-28 si è schiantato in Crimea nel corso di un volo di addestramento. Come ha riferito il ministero della Difesa russo, entrambi i piloti sono morti. "Durante l'esecuzione di un volo di addestramento programmato nella regione di Dzhankoy della Repubblica di Crimea, un elicottero Mi-28 si è schiantato. Il volo è stato effettuato senza munizioni. Non ci sono distruzioni", ha affermato il dicastero. Secondo la versione preliminare, l'incidente sarebbe stato causato da un malfunzionamento dell'attrezzatura.(Rum)