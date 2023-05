Amministrative: dopo dieci anni di Pd a Fiumicino il centrodestra ci riprova con Baccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Nel Lazio, dopo Latina che è capoluogo di provincia, il Comune più grande che domenica e lunedì andrà al voto è Fiumicino in provincia di Roma. Dopo dieci anni alla guida della città Esterino Montino del Pd, al secondo mandato, si è congedato e ha passato il testimone al vice: Ezio Di Genesio Pagliuca. In corsa, lo sfidante principale di Di Genesio, è l'ex ministro all'Istruzione nel governo Berlusconi III, esponente al tempo dell'Udc, Mario Baccini. Baccini è appoggiato dal centrodestra unito. Su un totale di 80.738 abitanti sono 62.962 gli elettori chiamati alle urne a Fiumicino e potranno scegliere tra quattro candidati: Mario Baccini, Walter Costanza, Ezio Di Genesio Pagliuca e Claudio Cutolo. Nel Comune del litorale romano, Pd e M5s non hanno raggiunto un'intesa e il Movimento 5 stelle corre da solo con Costanza. (segue) (Rer)