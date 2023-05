Amministrative: dopo dieci anni di Pd a Fiumicino il centrodestra ci riprova con Baccini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Baccini, che nel 2018 aveva sfidato al ballottaggio l'attuale sindaco uscente Montino, si presenta al voto con il supporto di nove liste, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Udc, Rinascimento, Polo dei moderati e altre. Di Genesio invece è in campo con sei liste: Partito democratico, Demos, Sinistra italiana e altri. Infine, l'unico candidato civico è Cutolo che corre con la lista Fiumicino Libera. Il Comune ha più di 15 mila abitanti e quindi è tra quelli per cui è previsto anche il secondo turno se nessuno dei candidati supera il 50 per cento delle preferenze. (Rer)