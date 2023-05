Imprese: Unioncamere, parità di genere e principi Esg per crescita Pil europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le donne potrebbero fornire un significativo contributo alla crescita del Pil europeo se venissero fornite loro pari opportunità rispetto ai colleghi uomini: una crescita potenziale stimata dall'Istituto europeo per l'uguaglianza (Eige) fino a 3,15 trilioni di euro entro il 2050. Ne sono convinte anche le imprenditrici europee: tra le principali evidenze dell'Eurochambres Women Network Survey 2023, pubblicato a fine aprile, le intervistate di 24 nazioni (Ue e paesi limitrofi) indicano tra le principali priorità quella di avere le stesse opportunità e pari retribuzioni. Richiedono che vengano garantite concrete possibilità di accesso alla formazione, alla qualificazione professionale e a posizioni manageriali. Se ne è parlato a Roma presso la sede di Si.Camera, nel corso della tavola rotonda dedicata a "Gender equality and Esg principles in leadership management and decision-making process". L'evento – riferisce una nota – è stato organizzato dall'Eurochambres women network (Ewn) in collaborazione con Unioncamere e la Camera economica della Croazia (Hgk), Unioncamere Europa e il Comitato imprenditoria femminile della Camera di commercio di Roma. Moderatrice dell'incontro è stata Marina Rozić, presidente di Ewn e segretario generale di Hgk. "Il networking è la chiave del nostro lavoro - ha sottolineato in apertura della giornata Tiziana Pompei, vicesegretario generale di Unioncamere - e appuntamenti come quello odierno sono importanti perché offrono l'opportunità di condividere esperienze concrete e best practices, come l'Osservatorio per l'imprenditoria femminile di Unioncamere, strumento unico in Europa". (segue) (Com)