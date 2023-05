Imprese: Unioncamere, parità di genere e principi Esg per crescita Pil europeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'incontro si è parlato delle implicazioni della direttiva sulla parità di genere nei Cda delle imprese approvata a fine 2022 dal Parlamento europeo. Questa stabilisce che, entro luglio 2026, tutte le grandi società quotate in borsa dell'UE dovranno adottare misure per garantire una maggiore presenza femminile nei loro consigli di amministrazione. Un passo importante per ridurre il gender gap, considerato che, in media, nel 2021 solo il 30,6 per cento dei membri di Cda delle maggiori società europee quotate in borsa era costituito da donne. "Parità di genere e parità salariale sono valori che rafforzano e rendono migliori le imprese. Dovremmo interpretare le quote della nuova direttiva europea come un mezzo per aumentare lo standard culturale nell'ambito del mondo imprenditoriale. Le donne costituiscono la metà della popolazione dell'Ue, più della metà della popolazione altamente istruita, eppure percepiscono il 13 per cento in meno di stipendio e solo l'8 per cento di esse è a capo delle più grandi aziende europee", ha sottolineato Marina Rozić nel corso dell'evento da lei coordinato. Le esperienze e le best practices in ambito di politiche Esg - acronimo che si riferisce ad ambiente, società e governance quali parametri per valutare il credito sociale di un'azienda - sono state al centro della giornata di lavori romana. (segue) (Com)