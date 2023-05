Imprese: Unioncamere, parità di genere e principi Esg per crescita Pil europeo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vantaggi della presenza femminile nell'ambito degli organi di governo, è stato evidenziato, sono evidenti: quando la quota di donne nei Cda è compresa tra il 30 e il 40 per cento, le aziende hanno maggiori probabilità di ottenere migliori risultati finanziari e rendimenti più elevati, oltre a migliori risultati Esg relativi ad ambiente e società. "La sostenibilità è un fattore imprescindibile dal business - ha precisato nel suo intervento Loretta Credaro, presidente della CdC di Sondrio - e le aziende che non curano gli aspetti di dimensione sociale e ambientale mettono realmente in difficoltà la sostenibilità economica. È quindi sempre più necessario creare un circolo virtuoso in cui obiettivi sociali e ambientali siano strettamente connessi agli obiettivi economici". Condurre le attività di business secondo i criteri Esg è importante perché aiuta le imprese a prepararsi al meglio alla standardizzazione della rendicontazione non finanziaria a livello europeo, fondamentale per attrarre investimenti ed esercitare il diritto di utilizzo delle fonti di finanziamento. L'indagine esamina come le donne imprenditrici stanno reagendo alle sfide della nostra epoca, considerando anche le questioni che riguardano più specificamente le imprese guidate da donne. (segue) (Com)