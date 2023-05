Imprese: Unioncamere, parità di genere e principi Esg per crescita Pil europeo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scopo è quello di fornire un contributo ai decision maker per sviluppare iniziative mirate a sostegno delle imprenditrici in tutta Europa. Dal dicembre 2002 al marzo 2023, sono state raccolte complessivamente 823 risposte che evidenziano la resilienza delle imprenditrici nell'affrontare le avversità e la capacità di accogliere i cambiamenti e le sfide in modo tempestivo e lungimirante. A riprova il loro impegno sul fronte della trasformazione sostenibile e digitale delle loro attività imprenditoriali. La rete camerale che aderisce ad Eurochambres è già attiva nei propri territori con iniziative a sostegno dell'impresa femminile e per preparare le donne a ricoprire ruoli manageriali nelle aziende europee. (Com)