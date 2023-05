Speciale scuola: Perego, nuova scuola di volo in Sardegna è esempio di Italia che funziona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo campus dell’International Flight Training School (Ifts) in Sardegna è l’esempio di un’Italia che funziona e sa fare sistema e che sa valorizzare il territorio della Sardegna. Lo ha affermato il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, in occasione della presentazione del nuovo campus dell’International Flight Training School (Ifts) presso l’aeroporto militare di Decimomannu (CA), in Sardegna. Il polo vede “tre eccellenze che lavorano insieme per il sistema Paese: la regione autonoma della Sardegna, l’Aeronautica militare e Leonardo”, ha spiegato il sottosegretario, menzionando poi la presenza di 12 Paesi “amici e partner”. Il polo, per Perego, è anche un “segnale di sviluppo del territorio con ricadute occupazionali importanti” anche a livello tecnologico, considerato che si tratta di una “base innovativa che rispetta gli standard ambientali”, oltre che un “esempio virtuoso per portare lustro alla Forza armata”. Un motivo di “orgoglio”, quindi sia per la regione autonoma che per l’Italia. Il sottosegretario ha poi riconosciuto le capacità dell’Aeronautica militare che “ha messo in campo il migliore know how per offrire un addestramento unico nel panorama occidentale, a cui tanti guardano con interesse”. (Res)