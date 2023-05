Speciale scuola: Cina, migliorerà educazione alla salute mentale per gli studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Istruzione cinese e altre 16 autorità hanno pubblicato congiuntamente un piano di azione per migliorare l'educazione alla salute mentale nelle scuole, nei college e nelle università.Secondo il piano d'azione triennale, le scuole professionali dovrebbero integrare nei loro programmi di studio l'educazione alla salute mentale, mentre college e università dovrebbero rendere obbligatori per gli studenti i corsi sulla salute mentale. Il piano prevede inoltre che le scuole primarie e quelle secondarie inferiori e superiori educhino gli studenti alla salute mentale.Secondo il piano, entro il 2025 il 95% delle scuole, dei college e delle università in Cina dovrebbe disporre di consulenti per la salute mentale a tempo pieno o part-time. Il documento prevede che ogni college e università disponga di almeno due consulenti per la salute mentale, e che ogni scuola primaria e secondaria inferiore e superiore ne abbia almeno uno. (Xin)