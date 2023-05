Speciale scuola: Lavoro, Flc Cgil, denatalità non sia alibi per tagliare sulla scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi demografica "è un dato di fatto: denunciamo da anni che siamo in presenza non solo di un calo delle nascite, ma di un vero e proprio fenomeno migratorio che sta svuotando le aree interne del Paese. Bene che il ministro ne abbia preso piena consapevolezza, se ne traggano le dovute conseguenze". È quanto afferma, in una nota, la Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil. "Per invertire la denatalità – secondo la Flc - servono politiche per sostenere l'occupazione stabile e di qualità di giovani e donne e investimenti negli strumenti di condivisione vita-lavoro: più asili nido, gratuità e obbligatorietà delle scuole dell'infanzia, più tempo pieno e tempo prolungato. È bizzarro parlare di docenti in eccesso quando abbiamo classi affollate nelle aree urbane e impossibilità di formare classi nelle aree interne, quando manteniamo livelli altissimi di dispersione scolastica e quando si continua a far cassa riducendo il numero delle scuole". "Quello che proprio non serve – conclude la Flc - è utilizzare il calo demografico come alibi per ridurre le risorse e gli investimenti a favore dell'istruzione". (Rin)