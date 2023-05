Speciale scuola: Rossi (Tim), serve mix di azioni pubbliche e private per contrastare declino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è fra i Paesi che nei prossimi anni rischiano maggiormente di soffrire del nesso fra invecchiamento della popolazione e declino economico, ma può “sventare o attenuare questo rischio con un mix di politiche pubbliche e private”. Lo ha sottolineato il presidente di Tim, Salvatore Rossi, intervenuto agli Stati Generali della Natalità. “Le politiche pubbliche possono essere di due tipi: compensare le tendenze demografiche, considerate irrefrenabili, con interventi di governo intelligente e consapevole dei flussi di immigrazione; oppure contrastare quelle tendenze con interventi di incentivazione della natalità; oppure ancora fare entrambe le cose”, ha spiegato Rossi. Altro tema cruciale è quello del mondo del lavoro. “L’Italia non ha soltanto una demografia sfavorevole, ha anche un mercato del lavoro mal funzionante”, ha aggiunto il presidente di Tim. Su questo punto, ha rimarcato, anche le aziende possono fare la loro parte. Il gruppo delle telecomunicazioni, ha illustrato Rossi, sta seguendo “tre filoni di intervento” per favorire natalità e sviluppo: “la cura della famiglia, il bilanciamento vita-lavoro, l’occupazione femminile”. In particolare Tim mette in campo diversi servizi di welfare, che vanno dai sostegni per i servizi di scuola d’infanzia e materne alle borse di studio, ma anche a accordi di lavoro agile che favoriscono il bilanciamento vita-lavoro. La promozione dell’occupazione femminile, inoltre, “avviene su molteplici piani, anche agendo su un riequilibrio del cliché uomo in carriera-donna in famiglia”. “Potremmo fare, e faremo, di più”, ha detto ancora Rossi, prima di lanciare un monito. “Non sarà un azienda da sola a risolvere un problema annoso e decisivo per il futuro del nostro Paese. Occorre un risveglio di coscienze che eventi come questo possono suscitare”, ha concluso. (Rin)