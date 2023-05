Speciale scuola: Fondazione Mission Bambini e Mediobanca insieme per una scuola sempre più inclusiva in contesti fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fondazione Mission Bambini - che da oltre 20 anni opera ogni giorno per sostenere l'infanzia in difficoltà - e il Gruppo Mediobanca consolidano la collaborazione nell'educazione inclusiva: è stato, infatti, avviato un nuovo progetto a beneficio di 400 bambini e ragazzi di elementari e medie di due istituti comprensivi che si trovano in contesti caratterizzati da fragilità sociale nelle periferie di Milano e Roma. L'iniziativa prevede la riqualificazione degli spazi scolastici grazie a un'attività di volontariato aziendale promossa dal Gruppo Mediobanca oltre all'avvio di un servizio di supporto psicologico ed emotivo per gli studenti all'interno dello "Spazio Mission Bambini". La collaborazione ha preso il via nei giorni scorsi durante i quali un gruppo di dipendenti di Mediobanca ha partecipato alla ritinteggiatura degli spazi interni, tra cui aule e corridoi, dell'Istituto Comprensivo Candia nel quartiere Corvetto di Milano. La riqualificazione degli spazi scolastici è il primo passo del progetto che prevede anche attività di supporto psicologico ed emotivo per gli studenti all'interno del nuovo Spazio Mission Bambini, un'aula apposita dove un'equipe psico-pedagogica offre supporto agli studenti, sia individualmente sia in piccoli gruppi, e incontri formativi con i docenti. Il tutto finalizzato a migliorare il benessere degli studenti affiancandoli nel riconoscere e gestire le proprie emozioni e contribuire così a migliorare i loro processi di apprendimento. Il nuovo Spazio Mission Bambini è in fase di finalizzazione e sarà aperto all'interno dell'Istituto Comprensivo Simonetta Salacone nel quartiere di Torpignattara a Roma. (Com)