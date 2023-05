Olimpiadi 2026: a mille giorni dall'inizio domani incontro Coni all'Ambasciata d’Italia di Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esattamente a 1000 giorni dall’inizio dei Giochi di Milano Cortina 2026, domani l’Ambasciata d’Italia presso la capitale francese ospiterà la conferenza stampa del Coni in vista di Paris 2024, a cui parteciperà il Presidente del Coni e della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò. Per l’occasione sarà presente una delegazione della Fondazione Milano Cortina 2026, guidata dall’Amministratore Delegato Andrea Varnier.A 1000 giorni dalla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, in programma venerdì 6 febbraio 2026 allo stadio Meazza di Milano, tante le iniziative che già durante questa settimana sono state messe in campo nelle località che ospiteranno i Giochi del 2026. “1000 giorni all’accensione del braciere dei Giochi del 2026 è un passaggio emozionante e sfidante. Fin dall'inizio dell'avventura, Milano Cortina 2026 ha voluto abbracciare i territori e le persone, per fare dei Giochi il progetto dell’Italia intera. L'obiettivo è permettere a tutti di partecipare all'avventura Olimpica e Paralimpica e di valorizzare e accelerare i progetti intorno allo sport", commenta Giovanni Malagò, Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026. Per Andrea Varnier, Ceo del Comitato organizzatore dei XXV Giochi Olimpici Invernali le Olimpiadi e le Paralimpiadi "sono una grande sfida, ma sono convinto che l’Italia abbia tutte le carte in regola per organizzare un’edizione unica. Riportiamo i Giochi invernali nella loro culla naturale, le Alpi, coinvolgendo direttamente e attivamente tutti i territori partendo dai più giovani. Il concetto di Olimpiade diffusa è uno dei punti di forza di Milano Cortina 2026 e l’entusiasmo delle prossime generazioni sarà fondamentale in questo percorso di avvicinamento all’appuntamento del 2026". (segue) (Com)