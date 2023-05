Olimpiadi 2026: a mille giorni dall'inizio domani incontro Coni all'Ambasciata d’Italia di Parigi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano, alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, oltre 10 mila tra bambini e bambine si sono ritrovati all’Arena-Brera per la finalissima dei “Trofei di Milano 2023 – Educazione, Cultura e Sport per i Giovani”. Epilogo di un evento organizzato in collaborazione con la Ficts - Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs del Presidente Prof. Franco Ascani, unico italiano Membro della Commission for Culture and Olympic Heritage del Comitato Internazionale Olimpico, che per tutta la durata dell’anno scolastico ha visto impegnati 41.965 studenti di 98 scuole (31.965 giovani di 59 scuole di Milano e 10 mila di 29 del Veneto) in diverse attività, articolate in una fase Sportiva e in una Educativa. Sul tema “Milano Cortina 2026” sono pervenuti 969 video autoprodotti dai ragazzi, mentre 9.933 ragazzi di 400 classi hanno partecipato ad un interessante programma di proiezioni interattive. A Cortina d’Ampezzo le strade del centro storico si sono riempite con oltre 600 ragazzi e ragazze con le magliette di Milano Cortina 2026. A Bormio e a Livigno mille giovanissimi hanno composto il numero 1000, sullo sfondo delle montagne della Valtellina. A Bormio, inoltre, sono state organizzate delle vere e proprie “Mini Olimpiadi” per divertirsi all’insegna dello sport. E ancora, in Val di Fiemme, gli alunni della scuola secondaria, hanno vissuto questo speciale giorno insieme agli atleti Olimpici del territorio: Alessandro Pittin e Iacopo Bortolas sono entrati nelle classi di Predazzo e Tesero per raccontare il grande progetto dei Giochi. Ad Anterselva, a tutti i giovani coinvolti sono state donate t-shirt brandizzate con i loghi istituzionali Milano Cortina 2026 e l’immagine dell’iniziativa #menomillegiorni. La festa si sposta ora sui canali social. A partire dal 13 maggio, il countdown alla Cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina 2026 farà vibrare di contagioso entusiasmo le pagine social @MilanoCortina2026 con cento popolari citazioni - tratte da canzoni, libri e film - sull’idea di “1000 giorni”. (Com)