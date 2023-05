Romania: Banca centrale rivede al rialzo stime inflazione fine anno al 7,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale della Romania ha rivisto al rialzo al 7,1 per cento la previsione di inflazione per la fine del 2023 e ha mantenuto la stima del 4,2 per cento per la fine del 2024. Lo ha annunciato il governatore della stessa banca centrale romena, Mugur Isarescu, in una conferenza stampa. Nel novembre dello scorso anno, l'inflazione per la fine del 2023 era stata stimata all'11,2 per cento. Nel febbraio 2023, la Banca centrale aveva poi rivisto al ribasso le previsioni per la fine di quest'anno al 7 per cento, stimando un'inflazione del 4,2 per cento per la fine del 2024.(Rob)