Infrastrutture: Rfi, aggiudicati 3,7 miliardi di lavori nel Sud

Rfi ha aggiudicato 3,7 miliardi di lavori per l'avvio dei cantieri su due importanti linee ferroviarie strategiche per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno: un lotto sulla Salerno-Reggio Calabria e uno sulla Palermo-Catania-Messina. Un importante passo avanti per migliorare la mobilità ferroviaria nel Sud Italia che conferma la centralità di Rfi quale principale stazione appaltante del Paese, anche per gli interventi inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Infatti, dei circa 24 miliardi del Pnrr assegnati a Rfi, la società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs ha già aggiudicato gare per un valore economico di oltre 12,7 miliardi di euro. Di questi, solo nei primi mesi del 2023 Rfi ha assegnato appalti per 6,5 miliardi. L'aggiudicazione di oltre il 50 per cento dei fondi Pnrr garantisce l'apertura dei cantieri nei prossimi mesi e l'accelerata sugli obiettivi che Rfi e il Gruppo Fs, guidato dall'Ad Luigi Ferraris, perseguono nel medio e lungo termine, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.