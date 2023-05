Sociale: Palazzi (Fd'I), con Garante disabilità Lazio si colma vuoto legislativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'approvazione da parte della giunta della proposta di legge che prevede l' istituzione del Garante per la tutela delle persone con disabilità la Regione Lazio colma un incredibile vuoto legislativo. Lo dichiara la consigliera regionale del Lazio di Fd'I, Edy Palazzi. "Una figura di riferimento all'interno della Regione che si occupi esclusivamente di tutelare i diritti delle persone disabili era un vulnus da rimuovere. Un plauso al presidente Rocca e all'assessore ai Servizi sociali Maselli per l'iniziativa intrapresa e che mi auguro possa avere l'approvazione del consiglio regionale in tempi brevi", conclude. (Com)