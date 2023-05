Imprese: Ongaro (Leonardo), grande distanza tra sviluppo di un'idea e industrializzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esiste una grande distanza tra “lo sviluppo di un’idea che funziona e l’industralizzazione di quell’idea”, perché produrre su scala è davvero l’elemento “sfidante”. Lo ha affermato Franco Ongaro, Chief Technology and Innovation Officer di Leonardo, intervenendo alla “Aerospace Power Conference” in corso a Roma. L’innovazione è fondamentale nei processi di sviluppo tecnologico, ha spiegato Ongaro, ricordando come in Leonardo ci siano 12 mila ingegneri, “tutti con capacità innovatrici” e “undici laboratori” dove lavorare sull’innovazione. “Ecco perché ‘l’open innovation’ è importante”, ha rilevato Ongaro. (Res)