Cina-Australia: Pechino non conferma visita ministro Esteri a Canberra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina non ha confermato le indiscrezioni sin qui rilanciate dalla stampa di Hong Kong, secondo cui il ministro degli Esteri, Qin Gang, potrebbe effettuare una visita in Australia il prossimo luglio. “Cina e Australia mantengono contatti e comunicazioni a tutti i livelli. Relativamente a questa specifica questione, non abbiamo informazioni da condividere”, ha dichiarato oggi in conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin. Le relazioni tra Cina e Australia sono entrate in una fase di distensione, dopo le frizioni diplomatiche e le ufficiose barriere commerciali imposte da Pechino negli ultimi anni. Le relazioni bilaterali hanno raggiunto il punto più basso nel 2020, anno in cui Canberra bandì Huawei da una gara per la realizzazione della rete nazionale 5G e chiese un'inchiesta in seno all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sull'origine del Covid-19, nonché su presunte operazioni d’insabbiamento da parte di Pechino. Iniziative cui la Cina rispose bloccando l'importazione dall'Australia di un'ampia gamma di prodotti e materie prime, tra cui il carbone. A maggio dello stesso anno, seguirono dazi superiori all’80 per cento alle importazioni di orzo australiano, oggetto di un recente accordo tra i due governi. (segue) (Cip)