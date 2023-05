Russia: servizi sicurezza, arrestato residente Crimea sospettato di alto tradimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio per la sicurezza della Russia (Fsb) ha arrestato in Crimea un residente locale sospettato di aver passato all'Ucraina informazioni su spostamenti di attrezzatura militare russa nella zona dell'operazione militare speciale. È quanto riferito dall'ufficio stampa dell'Fsb. "È stato stabilito che il detenuto ha inviato a uno dei canali Telegram ucraini utilizzati dai Servizi speciali del Paese (...) video di spostamenti delle attrezzature militari del ministero della Difesa della Federazione Russa in direzione della zona dell'operazione militare speciale", ha affermato l'organismo. L'Fsb ha aggiunto che la parte ucraina potrebbe utilizzare le informazioni trasmesse per lanciare attacchi missilistici. (Rum)