Ucraina: Lollobrigida, bene parole Mattarella su risorse energetiche e alimentari

- Il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, ha espresso "rispettoso apprezzamento per le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che oggi ha ribadito come le risorse energetiche e alimentari non possano essere usate come strumenti di minaccia per gli altri popoli". "Da tempo - ha proseguito il ministro - denunciamo l'errore di affidarsi a filiere lunghe e alla dipendenza energetica da altri Stati, che da un momento all'altro possono decidere di spegnere l'interruttore e decidere di esercitare pressioni le cui conseguenze saranno pagate soprattutto dai più deboli, che così rischiano di essere espulsi dalla loro terra a causa della fame". "La cooperazione e il multilateralismo, come ha sottolineato il Capo dello Stato, sono principi irrinunciabili per garantire buon cibo a tutti. Il governo Meloni, consapevole di tutto ciò, è già al lavoro per realizzare un Piano Mattei per l'Africa e raggiungere questi obiettivi", ha concluso Lollobrigida. (Rin)