Amministrative: il più alto numero di candidati è nei Comuni più piccoli del Lazio

- Su 47 Comuni al voto alle prossime elezioni amministrative del Lazio e cinque superano i sei candidati in corsa per il posto di primo cittadino, quattro di questi hanno meno di 600 abitanti. L'unico grande Comune in cui si tiene una sfida a sei è Velletri in provincia di Roma. Qui, sui 52.472 abitanti ci sono 42.582 elettori che saranno chiamati alle urne domenica e lunedì e dovranno scegliere tra sei candidati a sindaco: Clorinda Ricci, Roberto Romagnoli, Ascanio Cascella, Romano Favetta, Orlando Pocci e Fausto Servadio. Gli altri quattro Comuni con sei o più candidati che si sfidano per la guida delle città nel Lazio sono piccoli, uno ha solo 259 abitanti. A Roccagiovine, infatti, Comune a nord est di Roma in sei si sfidano per governare la città che conta 237 elettori: Antonello Pierro De Rocco, Marco Bernardi, Cinzia D'Ulizia, Luca Cesari, Ilenia Giuditta e Amedeo Mantozzi. (segue) (Rer)