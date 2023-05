Amministrative: il più alto numero di candidati è nei Comuni più piccoli del Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche a Cervara di Roma in otto si sfidano per guidare il paese che ha 441 abitanti e che vedrà alle urne 383 elettori. La sfida è tra Fabrizio Romano, Antonio Miele, Damiano Pignalberi, Eleonora Ferrari, Massimiliano Lorenzetti, Claudio Nocente, Luca Palmaccio e Adriano Alivernini. Infine, nel frusinate il Comune di Filettino conta sette candidati su 517 abitanti e 466 elettori. Si sfidano Paolo De Meis, Luca Saturnini, Antonietta Carusone, Monica Persiani, Sergio Cesario, Massimo Terrinoni e Mirko Forlini. Infine, anche a Campodimele, in provincia di Latina, ci sono otto candidati su 561 abitanti e 766 elettori: Rocco Vizzaccaro, Emanuele De Luca, Tommaso Grossi, Paola Andrea Iannotti, Italo Velardo, Antonio Pelagalli, Cristian Vendittelli e Paola Venditti. (Rer)