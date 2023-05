Diritti: Marrone a 'Nova', Csx dovrebbe preoccuparsi dei fuoriusciti popolari per posizioni estreme su gender

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrodestra si è sempre mostrato unito su questi temi. C’è invece da dire che il centrosinistra dovrebbe preoccuparsi, perché l’anima popolare sta uscendo alla spicciolata per il disagio rispetto a queste posizioni estremiste e radicali. Io penso che il centrosinistra dovrà rinunciare all’alleanza con il terzo polo anche per questo. Lo ha affermato ad 'Agenzia Nova' l'assessore Piemontese e esponente di Fratelli d'Italia Maurizio Marrone, che questa mattina ha partecipato alla manifestazione pro vita organizzata dalla onlus omonima. "Sono e siamo contro la deriva gender. Io condivido con questa Associazione che sia una violazione dei diritti dei bambini, in particolare di avere un papà e una mamma. Noi come Fratelli d’Italia abbiamo incardinato la legge che mira a trasformare l’utero in affitto in reato universale così da perseguirlo anche quando viene effettuato all’estero", ha concluso Marrone. (Rpi)