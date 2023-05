Argentina: provinciali, candidato peronista si ritira dalla corsa per sbloccare impasse sul voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I peronisti della provincia argentina di Tucuman giocano le ultime carte per consentire di celebrare domenica 14 le elezioni a governatore, dopo la sospensiva proclamata e confermata dalla Corte Suprema. Il governatore uscente, Juan Manzur, ha infatti ritirato la candidatura a vice, elemento sul quale verte la decisione della Corte di non portare la provincia alle urne. "In virtù di quanto accaduto, la sospensione cautelare che abbiamo rispettato, ho ritirato la mia candidatura a vice governatore per dare certezza e prevedibilità" al processo, ha detto Manzur. Martedì sera, i magistrati avevano accolto i ricorsi presentati dalle opposizioni di centrodestra alle candidature di Manzur a Tucuman e di Sergio Unac a governatore di San Juan: entrambi avrebbero infatti ecceduto il limite di mandati consentiti dalle diverse costituzioni provinciali. Nella serata di giovedì la Corte ha risposto ai ricorsi presentati in tempo record, e - sollecitata a una risposta urgente dalla procura generale -, ha confermato la sospensione. (segue) (Abu)