Argentina: provinciali, candidato peronista si ritira dalla corsa per sbloccare impasse sul voto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prendendo le distanza dai "tristi" concetti dell'ex presidente, Fernandez ribadisce vicinanza a Sergio Unac e Juan Manzur, ingiungendo "tassativamente" la Corte a "Non intromettersi nei processi istituzionali delle province argentine e lasci che la gente possa andare al voto". Per il capo dello Stato "è il popolo che deve pronunciarsi senza intromissioni di nessun tipo. L'intervento giudiziario nei processi elettorali danneggia profondamente la convivenza democratica e altera in modo pericolo i meccanismi istituzionali che tanto difendiamo". Quella appena iniziata non è la prima frizione tra il presidente e l'alta corte. (segue) (Abu)