Argentina: provinciali, candidato peronista si ritira dalla corsa per sbloccare impasse sul voto (4)

- A fine 2022 i due poteri entravano in conflitto sulla legge che distribuiva le risorse finanziare statali alle province. Il governo aveva deciso di non applicare la sentenza della Corte con cui si stanziavano più fondi statali alla città di Buenos Aires, governata dall’opposizione. In un secondo momento, pur promettendo di eseguirla per non violare l'ordine costituzionale, Fernandez rimaneva fermo nell'idea di mettere in discussione il funzionamento delle toghe. La sentenza, denunciava il governo, creava una sperequazione nel trattamento delle province, un ostacolo al compimento degli accordi fissati con il Fondo monetario internazionale (Fmi) e, soprattutto, una invasione di campo rispetto alle decisioni proprie di esecutivo e parlamento. (Abu)