Ue: Commissione conferma lettera di 12 Stati su import agricolo da Ucraina, risponderemo a tempo debito

- Dodici Stati membri Ue (Francia, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Estonia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Slovenia), hanno inviato una lettera alla Commissione europea in cui contestano l'accordo sulle importazioni agricole dall'Ucraina raggiunto con Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia. "Posso confermare che abbiamo ricevuto la lettera e risponderemo al momento opportuno. In questa fase non abbiamo intenzione di fornire ulteriori commenti", ha detto la portavoce della Commissione europea per l'Agricoltura e il Commercio, Miriam Garcia Ferrer, nel corso della conferenza quotidiana con la stampa di Bruxelles. È utile sottolineare che, quando abbiamo raggiunto l'accordo con i cinque Stati membri, lo scorso 28 aprile, abbiamo informato gli altri Stati Ue attraverso le nostre normali procedure. Quindi abbiamo informato i rappresentanti al commercio a Bruxelles", ha detto. "In questa fase non possiamo prevedere cosa accadrà. Le misure preventive che abbiamo messo in atto sono valide fino al 5 giugno, poi con il nuovo regolamento Atm (l'accordo per la sospensione dei sazi con l'Ucraina) che entrerà in vigore dopo il 5 giugno, abbiamo una clausola di salvaguardia di emergenza, in base alla quale possiamo considerare l'introduzione di misure simili se le circostanze lo richiedono. Quindi, se si verifica lo stesso scenario che abbiamo avuto quando abbiamo introdotto le misure preventive, siamo pronti a prendere in considerazione l'introduzione di tali misure, ma quelle in vigore scadono il 5 giugno", ha concluso. (Beb)