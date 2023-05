Imprese: Spagna, Acs registra utile di 163 milioni di euro nel primo trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del 2023, l'azienda di costruzioni spagnola Acs ha registrato un utile di 163 milioni di euro, il 20 per cento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, grazie al buon andamento di tutte le sue attività, tra cui spicca il contributo della partecipata Abertis. Il fatturato totale dell'azienda ha raggiunto gli 8,1 miliardi di euro, con un aumento del 17 per cento in comparazione con lo stesso periodo del 2022. Per quanto riguarda le attività, il settore costruzioni ha aumentato il fatturato del 17 per cento, grazie alla spinta di Dragados e della sua controllata tedesca Hochtief. Il portafoglio ordini di questo segmento a fine marzo 2023 ammontava a 18,3 miliardi di euro (+7,5 per cento). Nel settore delle concessioni, le vendite sono raddoppiate grazie alla ripresa del traffico sulle strade a pedaggio, con Iridium che ha contribuito all'utile del gruppo per 7 milioni di euro, in crescita del 14 per cento, e Abertis con altri 41 milioni di euro, più di quattro volte l'importo dello stesso periodo del 2022.(Spm)