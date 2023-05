Amministrative: Lazio, Varco Sabino è Comune più piccolo al voto, un terzo del paese si candida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' Varco Sabino, in provincia di Rieti, il Comune più piccolo al voto alle amministrative del Lazio del prossimo 14 e 15 maggio. Su 165 abitanti sono 150 gli aventi diritto chiamati alle urne e ben 50 persone sono in corsa per diventare sindaco o consigliere nella nuova amministrazione comunale. Sono cinque i candidati a primo cittadino - tutti esponenti di liste civiche - e 45 i candidati a consiglieri. Il sindaco uscente è Gabriele Maglioni esponente della lista civica Varco nel futuro, che dal 2018 guida il paesino che sorge sui monti che dividono la valle del Salto da quella del Turano. Per la stessa lista quest'anno si candiderà Giuseppe Adamo Camillo Gerbino. In corsa ci sono poi Paolo Radicchio di Progetto popolare, Vincenzo Miggiano di L'altra Italia, Federico Genoli di Insieme per Varco e Pastore Irene per Italia dei diritti. Da martedì, quindi, Varco Sabino avrà un nuovo primo cittadino, che sarà eletto a turno unico. La nuova giunta, presieduta dal nuovo sindaco, sarà composta da dieci consiglieri comunali e tre assessori. Per la composizione del consiglio comunale, tre liste hanno presentato dieci candidati, una lista ne ha presentati otto e una sette, per un totale di 45 concorrenti al ruolo di consigliere.(Rer)