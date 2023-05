Thailandia: Prayuth e la figlia dell'ex premier Thaksin Shinawatra protagonisti delle elezioni parlamentari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicinanza dei senatori alle forze armate vanifica di fatto il pur significativo vantaggio di consensi attribuito ai partiti di opposizione: questi ultimi necessiterebbero infatti di una vittoria schiacciante per poter eleggere autonomamente il primo ministro. E' più probabile invece che nei prossimi mesi Pheu Thai e Move Forward si trovino a dover scendere a compromessi con i partiti vicini al premier uscente e con altre formazioni di orientamento conservatore. A complicare ulteriormente le prospettive dei due partiti progressisti contribuisce la parziale sovrapposizione del loro elettorato, che ha spinto le due formazioni politiche a scontrarsi in maniera piuttosto accesa anche per meglio posizionarsi in vista dei futuri giochi delle alleanze parlamentari. I sondaggi pubblicati alla vigilia del voto anticipano una vittoria di Pheu Thai, che ha però scontato nelle ultime settimane la recente ascesa di Move Forward. E' significativa a questo proposito la sfida diretta per il consenso intrapresa dalle due formazioni politiche nel nord del Paese, tradizionale fortino elettorale del partito Pheu Thai e del suo fondatore, l'ex premier Thaksin, ma dove Move Forward ha visto progressivamente aumentare i propri consensi. (segue) (Fim)