Thailandia: Prayuth e la figlia dell'ex premier Thaksin Shinawatra protagonisti delle elezioni parlamentari (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tensioni politiche non riguardano solo il fronte pro-democrazia: durante i due mesi di campagna elettorale la coalizione che fa riferimento al primo ministro uscente ha subito uno sfilacciamento a causa delle divisioni interne al partito di governo Palang Pracharat, e della conseguente decisione di Prayuth di aderire al nuovo Partito unito della nazione thai (Utn). Col cambio di partito Prayuth sembra aver cercato di rinnovare la propria immagine, distanziandosi per quanto possibile dalle forze armate e presentandosi come moderato. Il futuro politico di Prayuth appare in ogni caso incerto, specie dopo il pronunciamento con cui la Corte costituzionale ha stabilito che l'ex generale potrà mantenere la carica di primo ministro per un massimo di altri due anni. Il riposizionamento di Prayuth ha comunque colto alla sprovvista anche il partito di opposizione Pheu Thai, che fatica a confutare voci insistenti di una sua presunta intesa per un governo di coalizione con Palang Pracharat, ora guidato dal vicepremier Prawit Wongsuwan. (segue) (Fim)