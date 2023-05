Thailandia: Prayuth e la figlia dell'ex premier Thaksin Shinawatra protagonisti delle elezioni parlamentari (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esito delle imminenti elezioni non sembra poter influire significativamente sul posizionamento internazionale della Thailandia: un decennio di governo quasi-militare e di crescita economica anemica hanno offuscato solo parzialmente lo status regionale del Paese, che ha attraversato ben 19 colpi di Stato dal 1932, e ha sviluppato per tale ragione una forte inerzia e resistenza sistemica. Negli scorsi anni Prayuth ha mantenuto un ruolo di discreto protagonismo regionale, come dimostrato lo scorso anno dalla presidenza di turno thailandese della Cooperazione economica Asia-pacifico (Apec). Prayuth, complice anche il suo trascorso di ex militare, ha anche saputo stabilire più di altri leader regionali un'interlocuzione diretta con la giunta al potere nel vicino Myanmar, dopo il golpe che nel febbraio 2021 ha deposto il governo eletto della consigliera di Stato Aung San Suu Kyi. Su questo fronte, un eventuale governo con azionista di maggioranza il partito Pheu Thai potrebbe forse esprimere una posizione più forte in merito al rispetto dei diritti umani, senza però discostarsi dalla linea comune dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), che riconosce di fatto la giunta birmana come interlocutore legittimo. (segue) (Fim)