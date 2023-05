Norvegia-Italia: Mattarella, Paesi possono svolgere un ruolo significativo per transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La collaborazione fra realtà imprenditoriali norvegesi e italiane “può svolgere un ruolo significativo nella promozione della transizione energetica, così come la cooperazione in ambito tecnico e scientifico”. A dirlo è stato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all’Università di Trondheim, dove ha partecipato ad un seminario sull’energia nell’ambito della visita di Stato in Norvegia. Un esempio di questo rapporto “è fornito dalla crescita, sia in Norvegia sia in Italia, del settore dell'eolico offshore, che offre rilevanti possibilità. Anche l'applicazione delle nuove tecnologie per il ‘green shipping’ - il trasporto marittimo verde -, discusse in una delle sessioni del seminario, presenta altrettante opportunità di scambio fra i nostri Paesi, specie nel settore della cantieristica e dello sviluppo di un settore croceristico sempre più attento all'ambiente. Dunque, per il presidente della Repubblica “la cooperazione già in essere tra le Università e i centri di ricerca dei nostri Paesi, sono suscettibili di essere incrementate per favorire, così, importanti progressi nella sperimentazione di nuove tecnologie verdi ed ecosostenibili. Allo sviluppo di questi processi di sostenibilità potrà certamente concorrere la crescente presenza di ricercatori e docenti universitari italiani, attivi negli atenei e nei centri di ricerca qui in Norvegia”, ha concluso. (Res)