Speciale difesa: Perego al CyberSecurity Summit 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago è intervenuto in chiusura del CyberSecurity Summit 2023 a Roma, presso il The Building Hotel. L'evento, organizzato dalla società The Innovation Group e suddiviso in due giornate di interventi ha trattato gli scenari di rischio internazionale e lo stato di difesa cyber del Paese. "Se da un lato il progresso tecnologico presenta numerosi aspetti positivi, dall'altro fa emergere il problema della sicurezza informatica e la necessità di porre particolare attenzione al tema della cybersecurity" ha dichiarato nel suo intervento il sottosegretario come keynote speaker in chiusura del summit. "Per gli aspetti di specifico interesse della Difesa, la protezione della minaccia cibernetica va assicurata non solo per i sistemi, gli equipaggiamenti e le infrastrutture militari, ma anche per le principali aziende del settore, includendo tutte le realtà aziendali e produttive della supply chain". (Rin)