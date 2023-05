Speciale difesa: Colombia, ministro della Difesa in Venezuela, dialogo su sicurezza e restituzione motovedette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa della Colombia, Ivan Velasquez, è in arrivo a Caracas, dove sosterrà un incontro con l'omologo del Venezuela, Vladimir Padrino Lopez, per discutere "temi di sicurezza alla frontiera". Lo riferisce il ministero della Difesa in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. La sicurezza alla frontiera è uno dei temi principali del dialogo tra i due Paesi, sin dalla riapertura dei rapporti diplomatici. Sulla linea di confine corrono diverse rotte di traffici illegali - stupefacenti, oro ma anche alimenti e benzine -, e agiscono alcune della bande armate più rinomate della regione, tra cui l'Esercito di liberazione nazionale (Eln), a vario titolo impegnate in trattative per aderire al progetto di "pace totale" con il governo della Colombia. (Mec)