Speciale difesa: conclusa la Lampo 23, esercitazione di non combatant evacuation collegata alla Joint Stars 23

- È denominata “Lampo 23" l'attività della Difesa appena conclusasi in Sardegna, nella località di Capo San Lorenzo, che ha visto impegnato l'Italian Joint Force Headquarters (Jfhq), Comando ad alta prontezza operativa a disposizione del Covi, in una simulazione di evacuazione di connazionali da un'area di crisi. La Lampo 23, riferisce un comunicato del ministero della Difesa, è una esercitazione collegata alla Joint Stars 2023 - avviata lo scorso 8 maggio - pianificata e diretta dal Comando Operativo di Vertice Interforze (Covi). La non-combatant evacuation operation svolta a ridosso della costa sarda è stata concepita per incrementare la capacità di pianificare e condurre, in tempi ristretti, un'operazione di recupero di connazionali che versano in stato di pericolo in territorio straniero. (Com)