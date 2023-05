Speciale difesa: Corea del Sud, Yoon pone un noto "falco" anti-Pyongyang al vertice di una nuova commissione della difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha annunciato la nomina dell'ex ministro della Difesa Kim Kwan-jin alla guida di una nuova commissione incaricata di assicurare una "schiacciante" superiorità militare il risposta alle provocazioni della Corea del Nord. La scelta dell'ex ministro appare però destinata ad alimentare ulteriormente le tensioni inter-coreane: Kim è noto infatti come un inflessibile "falco" anti-Pyongyang, le cui dure prese di posizione in favore di un confronto muscolare con il Nord gli sono valse in passato una richiesta di esecuzione capitale da parte della leadership nordcoreana. Il 73enne Kim è un generale a quattro stelle in congedo, già capo dello stato maggiore congiunto delle forze armate coreane. L'ufficiale venne nominato ministro della Difesa dall'ex presidente Lee Myung-bak in un frangente particolarmente volatile delle relazioni inter-coreane, dopo l'affondamento della corvetta Cheonan e il bombardamento dell'isola di Yeonpyeong da parte del Nord nel 2010. Sin dal principio, Kim caldeggiò una linea di contrapposizione frontale nei confronti di Pyongyang, sostenendo che Seul avrebbe dovuto rispondere al bombardamento di Yeonpyeong con attacchi aerei. (Git)