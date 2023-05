Speciale difesa: incursioni israeliane a Gaza per il quarto giorno consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte e questa mattina all’alba l’aviazione delle Forze di difesa israeliane (Idf) ha lanciato una nuova serie di attacchi contro diverse aree della Striscia di Gaza. Lo ha riferito l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. Colpite le campagne di Beit Lahiya e Beit Hanoun, nel nord, e le aree in prossimità del campo profughi di Al Nuseirat e della cittadina di Deir al Balah, nel centro, e la zona intorno Khan Younis, al sud. Non ci sono segnalazioni di vittime o feriti, ma ingenti sono state le perdite materiali. Il bilancio, dunque, resta di 30 morti, di cui sei bambini e tre donne, e di un centinaio di feriti, alcuni dei quali in condizioni critiche, in particolare 32 bambini e 17 donne. Secondo le Idf, invece, a Gaza sono stati lanciati verso Israele 866 razzi dall'inizio dell'operazione. Il sistema di difesa antiaerea israeliano "Iron Dome" (cupola d'acciaio, ndt) è riuscito ad intercettarne il 91 per cento. Un quinto dei razzi è caduto all'interno della Striscia di Gaza. (Res)